в цилиндре с высотой 6 см проведено параллельное оси сечение,отстоящее от нее на расстоянии 4 см,Найдите радиус цилиндра,если площадь указанного сечения равна 36 см квадратных

Гость: Гость:

Так как площадь указанного сечения равна 36 см квадратных, то хорда по которой сечение пересекает основание цилиндра равно 36 : 6 = 6 (см) 6 : 2 = 3 см. - половина хорды. И ро теореме Пифагора R^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25, R = 5 см.