Катер имеющий собственную скорость15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3 ч против течения. Какое расстояние проплыл катер за вс время, если скорость течения реки 2 км/ч?
Математика
Катер имеющий собственную скорость15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3 ч против течения. Какое расстояние проплыл катер за вс время, если скорость течения реки 2 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15+2)*2+(15-2)*3=73 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мотоциклист,скорость которого - 110 км/ч, обогнал автобус, скорость которого составляет семь одиннадцатых скорости мотоцикла.На какое расстояние ав...
Математика
задача 505 36 кг зерна курці вистачило на 12 місяців, а гусці на 9 місяців. На скільки місяців вистачить ім обом 42 кг зерна?
Алгебра
Физика
Скорость течения реки равна 0,2 м/с. Скорость моторной лодки относительно воды равна 4 м/с. Какова скорость моторной лодки относительно берега при ...