Катер имеющий собственную скорость15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3 ч против течения. Какое расстояние проплыл катер за вс время, если скорость течения реки 2 км/ч?

Математика

Катер имеющий собственную скорость15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3 ч против течения. Какое расстояние проплыл катер за вс время, если скорость течения реки 2 км/ч?

Автор: Гость