Мотоциклист,скорость которого - 110 км/ч, обогнал автобус, скорость которого составляет семь одиннадцатых скорости мотоцикла.На какое расстояние автобус отстанет от мотоцикла на 30 мин. после обгона?
Математика
Мотоциклист,скорость которого - 110 км/ч, обогнал автобус, скорость которого составляет семь одиннадцатых скорости мотоцикла.На какое расстояние автобус отстанет от мотоцикла на 30 мин. после обгона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 110/11=10 2)10*7=70 - скорость автобуса 3) 30мин=0,5 часа 4) 110-70=40 - разница в скорости 5) 40*0,5=20
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