Мотоциклист,скорость которого - 110 км/ч, обогнал автобус, скорость которого составляет семь одиннадцатых скорости мотоцикла.На какое расстояние автобус отстанет от мотоцикла на 30 мин. после обгона?

Математика

Мотоциклист,скорость которого - 110 км/ч, обогнал автобус, скорость которого составляет семь одиннадцатых скорости мотоцикла.На какое расстояние автобус отстанет от мотоцикла на 30 мин. после обгона?

Автор: Гость