Скорость течения реки равна 0,2 м/с. Скорость моторной лодки относительно воды равна 4 м/с. Какова скорость моторной лодки относительно берега при ее движении вниз по реке?
Физика
Скорость течения реки равна 0,2 м/с. Скорость моторной лодки относительно воды равна 4 м/с. Какова скорость моторной лодки относительно берега при ее движении вниз по реке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость моторной лодки относительно воды это собственная скорость лодки = 4м/с скорость моторной лодки относительно берега при ее движении вниз по реке это скорость по течению 4 + 0,2 = 4,2 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Джафару предложили купить 8 хороших кораблей по 23950 монет каждый.Он пожадничал и купил за эти деньги 10 плохих кораблей.Во сколько денег обошелся...
Химия
Рассчитайте, в каком из трех перечисленных ниже соединений кислорода, встречающихся в природе, его массовая доля самая большая: оксиде кремния (4),...
Обществознание