две задачи, стоящие перед правительством Бориса Годунова

Обществознание
две задачи, стоящие перед правительством Бориса Годунова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основные задачи, стоявшие перед Б. Годуновым: восстановление экономики страны; снижение социальной напряженности; преодоление последствий проигранной Ливонской войны; укрепление международного авторитета России; укрепление личной власти
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