чтобы замостить 9м2 тротуара,нужно 500 плиток.Сколько нужно тротуарной плитки,чтобы замостить 150м дорожки шириной1,5м?

Математика
чтобы замостить 9м2 тротуара,нужно 500 плиток.Сколько нужно тротуарной плитки,чтобы замостить 150м дорожки шириной1,5м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 * 1,5 = 225 (м2) - площадь дорожки. Составим пропорцию 9 м2 - 500 плиток; 225 м2 - х плиток. х = 225 * 500 : 9 = 12500 плиток. Ответ: 12500 плиток
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