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корень квадратный из 5х+1=1+х; Возведём левую и правую части в квадрат) 5х + 1 = 1 + 2х + х^2; x^2 - 3х = 0; х(х - 3) = 0; х1 = 0; х2 = 3; Проверка: 1) х = 0; 1 = 1. 2) х = 3; 4 = 4 Ответ: 0; 3.