Из проволоки сделали каркас прямоугольного параллелепипеда.Сколько было израсходовано проволоки,если измерения параллелепипеда:15см,44см,10см.
Математика
Из проволоки сделали каркас прямоугольного параллелепипеда.Сколько было израсходовано проволоки,если измерения параллелепипеда:15см,44см,10см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * (15 + 44 + 10) = 4 * 69 = 276 см
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