велосипедист проехал путь АБ со скоростью 12 км/ч.возвращаясь из Б в А , он развил скорость 18 км/ч и затратил на обратный путь на 15 минут меньше , чем на путь из А в Б.сколько километров между А и Б

Алгебра
велосипедист проехал путь АБ со скоростью 12 км/ч.возвращаясь из Б в А , он развил скорость 18 км/ч и затратил на обратный путь на 15 минут меньше , чем на путь из А в Б.сколько километров между А и Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x/12-x/18 =1/4 15=15/60=1/4 3x-2x= 36/4 x= 9 км
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