велосипедист проехал путь АБ со скоростью 12 км/ч.возвращаясь из Б в А , он развил скорость 18 км/ч и затратил на обратный путь на 15 минут меньше , чем на путь из А в Б.сколько километров между А и Б

Алгебра

велосипедист проехал путь АБ со скоростью 12 км/ч.возвращаясь из Б в А , он развил скорость 18 км/ч и затратил на обратный путь на 15 минут меньше , чем на путь из А в Б.сколько километров между А и Б

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