найти катет прямоугольного треугольника есле его второй катет равен 12см а гипотенуза 13см
Геометрия
найти катет прямоугольного треугольника есле его второй катет равен 12см а гипотенуза 13см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора: а²+в²=с², следовательно в²=с²-а², в²=13²-12², в²=169-144, в²=25, в=5
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