Частота сердечных сокращений у человека равна 75 ударов в минуту.Количество крови, выбрасываемой сердцем в аорту за 1 минуту,составляет 4500мл.Определите ,какое количество крови (в мл) выбрасывается сердцем в аорту за одно сокр...
Биология
Частота сердечных сокращений у человека равна 75 ударов в минуту.Количество крови, выбрасываемой сердцем в аорту за 1 минуту,составляет 4500мл.Определите ,какое количество крови (в мл) выбрасывается сердцем в аорту за одно сокращение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение такое: 4500 мл/75=60 мл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
в каких пределах может меняться длина прямоугольника,если его периметр равен 44 см,а площадь больше 120 см2
Математика
Первый оператор за час на компьютере набирает х страниц рукописи, а второй оператор на 2 страницы меньше. Сколько страниц отпечают за 3 часа, работ...
Математика