Частота сердечных сокращений у человека равна 75 ударов в минуту.Количество крови, выбрасываемой сердцем в аорту за 1 минуту,составляет 4500мл.Определите ,какое количество крови (в мл) выбрасывается сердцем в аорту за одно сокр...

Биология

Частота сердечных сокращений у человека равна 75 ударов в минуту.Количество крови, выбрасываемой сердцем в аорту за 1 минуту,составляет 4500мл.Определите ,какое количество крови (в мл) выбрасывается сердцем в аорту за одно сокращение?

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