(1/3)3-х=9

Математика
(1/3)3-х=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/3)3-х=9 (3-х)/3=9 3-х=27 -х=24 х=-24
Гость:
(1/3)3-х=9                  или (⅓)³-х=9                                  1\27-х=9                                   х=1\27-9        х=-8 26\27 3⅓-х=9   х=3⅓-9   х=5⅔  
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