(1/3)3-х=9
Математика
(1/3)3-х=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/3)3-х=9 (3-х)/3=9 3-х=27 -х=24 х=-24
Гость:
(1/3)3-х=9 или (⅓)³-х=9 1\27-х=9 х=1\27-9 х=-8 26\27 3⅓-х=9 х=3⅓-9 х=5⅔
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