с одного участка собрали огурцов в 4 раза больше,чем с другого.какой процент от общего сбора огурцов составил урожай с каждого участка.

Математика

с одного участка собрали огурцов в 4 раза больше,чем с другого.какой процент от общего сбора огурцов составил урожай с каждого участка.

Автор: Гость