с одного участка собрали огурцов в 4 раза больше,чем с другого.какой процент от общего сбора огурцов составил урожай с каждого участка.
Математика
с одного участка собрали огурцов в 4 раза больше,чем с другого.какой процент от общего сбора огурцов составил урожай с каждого участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 участок=х, 2 участок=4х, х+4х=100%, 5х=100%, х=20% (1-й участок), 4х=80% (2-й участок)
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