1/7x+30=1\9
Алгебра
1/7x+30=1\9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \frac{1}{7x+30} = \frac{1}{9} [/latex] 7x+30=9 7x=-21 x=-3
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