Одну сторону квадрата увеличили на 9 см, а другую уменьшили в 5 раз. В результате получили прямоугольник, периметр которого равен 66 см. У какой фигуры квадрата или у прямоугольника- ПЛОЩАДЬ больше? На сколько?

Математика

Одну сторону квадрата увеличили на 9 см, а другую уменьшили в 5 раз. В результате получили прямоугольник, периметр которого равен 66 см. У какой фигуры квадрата или у прямоугольника- ПЛОЩАДЬ больше? На сколько?

Автор: Гость