Одну сторону квадрата увеличили на 9 см, а другую уменьшили в 5 раз. В результате получили прямоугольник, периметр которого равен 66 см. У какой фигуры квадрата или у прямоугольника- ПЛОЩАДЬ больше? На сколько?

Математика
Одну сторону квадрата увеличили на 9 см, а другую уменьшили в 5 раз. В результате получили прямоугольник, периметр которого равен 66 см. У какой фигуры квадрата или у прямоугольника- ПЛОЩАДЬ больше? На сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(x+9+x/5)*2 66=(x+9+x/5)*2 33=x+9+x/5 24=1.2x x=20 S квадрата =20*20=400 Sпрямоуг=(20+9)*20/5=116 400+116=284
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