Определить главный ключь и и тип записи в отношениях: АВТОБУСЫ(НОМЕР МАРШРУТА, НАЧАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА)
Экономика
Определить главный ключь и и тип записи в отношениях: АВТОБУСЫ(НОМЕР МАРШРУТА, НАЧАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
главный ключ-номер маршрута(счетчик) начальная остановка-текстовый конечная остановка-текстовый
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