Определить главный ключь и и тип записи в отношениях: АВТОБУСЫ(НОМЕР МАРШРУТА, НАЧАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА)

Экономика

Определить главный ключь и и тип записи в отношениях: АВТОБУСЫ(НОМЕР МАРШРУТА, НАЧАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА)

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