в стакане было 200 г кофе.Петя выпил 1/2 стакана кофе и долил в стакан молока,потом он опять выпил 1/2 стакана кофе с молоком и опять долил молока,какую часть теперь состовляет кофе,какую молоко?
Математика
в стакане было 200 г кофе.Петя выпил 1/2 стакана кофе и долил в стакан молока,потом он опять выпил 1/2 стакана кофе с молоком и опять долил молока,какую часть теперь состовляет кофе,какую молоко?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200-100=100 100+100=200 100гр кофе и 100 гр молока 200-100=100 50гр кофе и 50 гр молока и того 1/4 часть кофе
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