в стакане было 200 г кофе.Петя выпил 1/2 стакана кофе и долил в стакан молока,потом он опять выпил 1/2 стакана кофе с молоком и опять долил молока,какую часть теперь состовляет кофе,какую молоко?

Математика

в стакане было 200 г кофе.Петя выпил 1/2 стакана кофе и долил в стакан молока,потом он опять выпил 1/2 стакана кофе с молоком и опять долил молока,какую часть теперь состовляет кофе,какую молоко?

Автор: Гость