папа получил премию 3500 руб. он положил в банк 40% всей премии, израсходовал на подарки 3/14 всей премии, а на остальные деньги купил 3 путевки в дом отдыха. сколько стоит каждая путевка?

Математика
папа получил премию 3500 руб. он положил в банк 40% всей премии, израсходовал на подарки 3/14 всей премии, а на остальные деньги купил 3 путевки в дом отдыха. сколько стоит каждая путевка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала узнаем , сколько он положил в банк : 40*3500/100=3500 - 0.4*3500=1400 . Потом узнаем сколько он потратил на подарки : 3*3500/14=3*250=750 . Теперь чтоб узнать сколько у него осталось денег на 3 путевки - отнимем от общей суммы сумму , которую он положил в банк , и которую он потратил на подарки : 3500 - 1400 - 750 = 1350 . Сумма , которая осталась равна 1350 . Теперь чтоб узнать сколько он потратил на одну путевку , мы оставшуюся сумму поделим на 3 : 1350/3 = 450 . Одна путевка стоит 450 :)
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