СОСТАВЬТЕ ТАБЛИЦУ И ПОСТРОЙТЕ ПО ТОЧКАМ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ЗАДАННОЙ РАВЕНСТВУ:Y=2-X

Алгебра
СОСТАВЬТЕ ТАБЛИЦУ И ПОСТРОЙТЕ ПО ТОЧКАМ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ЗАДАННОЙ РАВЕНСТВУ:Y=2-X
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=2-X линейная функция. График прямая. х 2 -2 Отметьте эти точки и проведите прямую у 0 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
разложить выражение на множетели: Х4 – х2 (y2 + 1) + y2
Ответить
Математика
Оператор набрал на компютере рукопись за 4.2ч работая с производительностью 15стр /ч.За сколько времени набрал бы эту рукопись другой оператор,прои...
Ответить
Алгебра
Вычислите сторону квадрата, если его площадь равна: 16 см2; 0,25 дм2; 100 мм2
Ответить
География
Труд- писал Вольтер -освобожлает нас от трёх великих зол: скуки , порока и нуждычто имел в виду автар
Ответить
Алгебра
Известно, что 30% числа a на 20 больше, чем 25% числа b, а 30% числа b на 8 больше, чем 20% числа a. Найдите числа a и b.
Ответить