СОСТАВЬТЕ ТАБЛИЦУ И ПОСТРОЙТЕ ПО ТОЧКАМ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ЗАДАННОЙ РАВЕНСТВУ:Y=2-X
Алгебра
СОСТАВЬТЕ ТАБЛИЦУ И ПОСТРОЙТЕ ПО ТОЧКАМ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ЗАДАННОЙ РАВЕНСТВУ:Y=2-X
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=2-X линейная функция. График прямая. х 2 -2 Отметьте эти точки и проведите прямую у 0 4
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