какое количество теплоты потребуется,чтобы расплавить 100г льда,взятого при температуре -5°С, а затем воду нагреть до 20°С
Физика
какое количество теплоты потребуется,чтобы расплавить 100г льда,взятого при температуре -5°С, а затем воду нагреть до 20°С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=2100*0,1(100+5)+34*10(в4 степени)*0.1+4200*0,1(20-100)=22450
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