какое количество теплоты потребуется,чтобы расплавить 100г льда,взятого при температуре -5°С, а затем воду нагреть до 20°С

Физика

какое количество теплоты потребуется,чтобы расплавить 100г льда,взятого при температуре -5°С, а затем воду нагреть до 20°С

Автор: Гость