какова наибольшая площадь прямоугольного участка земли,который можно огородить забором,имеющим длину 56 метров?
Алгебра
какова наибольшая площадь прямоугольного участка земли,который можно огородить забором,имеющим длину 56 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/2=28 самая боль пл получается у квадрата 28/ 2=14 14*14=196
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