Чему равен объем куба, ребро которого 15 см?
Математика
Чему равен объем куба, ребро которого 15 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V= а*а*а=15*15*15= 3375
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