Площадь грани куба равна 25 см2. Найдите объем куба.
Алгебра
Площадь грани куба равна 25 см2. Найдите объем куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребро (сторона) куба а, площадь грани а²=25, значит а=√25=5 объём куба равен а ³ =5³=125
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