грозный тотошка рычал на бастильду 7 дней это треть того времени в течении которого на бастильду рычал трусливый лев сколько недель тотошка и лев рычали на бастильду если рычали они на нее по очереди

Математика

грозный тотошка рычал на бастильду 7 дней это треть того времени в течении которого на бастильду рычал трусливый лев сколько недель тотошка и лев рычали на бастильду если рычали они на нее по очереди

Автор: Гость