грозный тотошка рычал на бастильду 7 дней это треть того времени в течении которого на бастильду рычал трусливый лев сколько недель тотошка и лев рычали на бастильду если рычали они на нее по очереди
Математика
грозный тотошка рычал на бастильду 7 дней это треть того времени в течении которого на бастильду рычал трусливый лев сколько недель тотошка и лев рычали на бастильду если рычали они на нее по очереди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лев рычал 7х3=21 день, 21+7=28 дней вместе, т.е. 4 недели
Гость:
4 недели))) Тотошка рычал 7 дней Трусливый лев рычал 3*7=21 день 21+7=28 дней рычали вместе одна неделя это 7 дней 28/7=4
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