A young housewife(to be)very fond of window-shopping

Английский язык
A young housewife(to be)very fond of window-shopping
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A young housewife is very fond of window-shopping
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