в выставке собак участвовали собаки средних и мелких пород,число которых находилось в отношении 5:3.сколько всего собак на выставке,если собак средних пород на 10 больше,чем мелких.

Математика

в выставке собак участвовали собаки средних и мелких пород,число которых находилось в отношении 5:3.сколько всего собак на выставке,если собак средних пород на 10 больше,чем мелких.

Автор: Гость