в выставке собак участвовали собаки средних и мелких пород,число которых находилось в отношении 5:3.сколько всего собак на выставке,если собак средних пород на 10 больше,чем мелких.
Математика
в выставке собак участвовали собаки средних и мелких пород,число которых находилось в отношении 5:3.сколько всего собак на выставке,если собак средних пород на 10 больше,чем мелких.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+10)/х=5/3; 5х=3(х+10); 5х-3х=30; х=15 (мелкие породы) х+10=25 (средние породы)
Гость:
пусть х-коэффициент пропорциональности собак средних пород 5х, а собак мелких пород 3х 5х-3х=10 2х=10 х=10:2 х=5 5*5=25 собак средних 5*3=15 собак мелких
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