площадь поля 200 гиктара из них 10 гиктаров засадили капустой сколько працентов поля засадили капустой
Математика
площадь поля 200 гиктара из них 10 гиктаров засадили капустой сколько працентов поля засадили капустой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 гектаров это 100%, 2 гектара это 1%, следовательно, 10 гектаров это 5%
Гость:
200 г - 100 % 10 г - x % x = 100% * 10 г / 200 г = 5% Ответ: 5% поля засадили капустой.
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