что необходимо сделать,чтобы увеличить силу тяготения между телами?
Физика
что необходимо сделать,чтобы увеличить силу тяготения между телами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно либо увеличить их массу, либо уменьшить расстояние между ними.
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