уравнение движения материальной точки имеет вид x=-0,2t в квадрате. найти координату точки через 5с и путь, пройденный ею за это время.

Физика

уравнение движения материальной точки имеет вид x=-0,2t в квадрате. найти координату точки через 5с и путь, пройденный ею за это время.

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