уравнение движения материальной точки имеет вид x=-0,2t в квадрате. найти координату точки через 5с и путь, пройденный ею за это время.
Физика
уравнение движения материальной точки имеет вид x=-0,2t в квадрате. найти координату точки через 5с и путь, пройденный ею за это время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x = -0,2t; t = 5с, x = -0,2 * 5 = -1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Частота сердечных сокращений у человека равна 75 ударов в минуту.Количество крови, выбрасываемой сердцем в аорту за 1 минуту,составляет 4500мл.Опре...
Математика
Геометрия
в каких пределах может меняться длина прямоугольника,если его периметр равен 44 см,а площадь больше 120 см2
Математика
Первый оператор за час на компьютере набирает х страниц рукописи, а второй оператор на 2 страницы меньше. Сколько страниц отпечают за 3 часа, работ...