Найдите площадь каждого участка, если площадь первого участка в 5 раз больше площади второго, а площадь второго на 252 гектара меньше площади первого.

Математика
Найдите площадь каждого участка, если площадь первого участка в 5 раз больше площади второго, а площадь второго на 252 гектара меньше площади первого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х  га  - площадь  второго участка, тогда площадь первого 5х  га 5х-х=252   4х=252   х=252:4   х=63 63*5=315 ответ: площадь 1участка 315 га, площадь 2-  63 га
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