Найдите площадь каждого участка, если площадь первого участка в 5 раз больше площади второго, а площадь второго на 252 гектара меньше площади первого.
Математика
Найдите площадь каждого участка, если площадь первого участка в 5 раз больше площади второго, а площадь второго на 252 гектара меньше площади первого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х га - площадь второго участка, тогда площадь первого 5х га 5х-х=252 4х=252 х=252:4 х=63 63*5=315 ответ: площадь 1участка 315 га, площадь 2- 63 га
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