Найдите площадь каждого участка, если площадь первого участка в 5 раз больше площади второго, а площадь второго на 252 гектара меньше площади первого.

Математика

Найдите площадь каждого участка, если площадь первого участка в 5 раз больше площади второго, а площадь второго на 252 гектара меньше площади первого.

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