столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 1/2м.Найдите всю длину столба
Математика
столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 1/2м.Найдите всю длину столба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 - 2/13 = 13/13 - 2/13 = 11/13 - часть длины которая возвышается над землёй. 2) 5 цел 1/2 : 11/13 = 11/2 : 11/13 = 11/2 : 13/11 = 13/2 = 6,5 (м) длина столба
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