столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 1/2м.Найдите всю длину столба

Математика

столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 1/2м.Найдите всю длину столба

Автор: Гость