Назва процесу: виділення в навколишнє середовище продуктів життєдіяльності?
Биология
Назва процесу: виділення в навколишнє середовище продуктів життєдіяльності?
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Гость:
Возможно это метаболизм
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