какому известному путешествию предшествовал этот диалог; кто был одним из говорящих. "... Никто не оспаривает того факта, что в Южной Америке развивалась одна из наиболее замечательных культур прошлого, но столь же верно и то, ...
Українська література
какому известному путешествию предшествовал этот диалог; кто был одним из говорящих. "... Никто не оспаривает того факта, что в Южной Америке развивалась одна из наиболее замечательных культур прошлого, но столь же верно и то, что нам не известно, ни какой народ ее создал, ни куда она исчезла после прихода к власти инков. Одно можно утверждать с несомненной достоверностью: ни один из народов Южной Америки не переселился на тихоокеанские острова. И знаете почему? Ответ предельно прост. Они не могли туда попасть-у них не было лодок."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экспедиция "Кон-Тики", один из говорящих - Тур Хейердал Описано в его книге.
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