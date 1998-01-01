На одной платформе поместили контейнер с картофелем массой 3890 кг и контейнер со свеклой неизвестной массы, а на другой платформе-трактор массой 9007 кг и сеялку массой 1998 кг.Чему равна масса контейнера со свеклой если массы...

Математика

На одной платформе поместили контейнер с картофелем массой 3890 кг и контейнер со свеклой неизвестной массы, а на другой платформе-трактор массой 9007 кг и сеялку массой 1998 кг.Чему равна масса контейнера со свеклой если массы грузов на платформах равны?

Автор: Гость