На одной платформе поместили контейнер с картофелем массой 3890 кг и контейнер со свеклой неизвестной массы, а на другой платформе-трактор массой 9007 кг и сеялку массой 1998 кг.Чему равна масса контейнера со свеклой если массы...
Математика
На одной платформе поместили контейнер с картофелем массой 3890 кг и контейнер со свеклой неизвестной массы, а на другой платформе-трактор массой 9007 кг и сеялку массой 1998 кг.Чему равна масса контейнера со свеклой если массы грузов на платформах равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9007 + 1998 = 11005 (кг) - масса трактора и сеялки вместе. 2) 11005 - 3890 = 7115 (кг) - масса контейнера со свеклой
Гость:
свекла=х, 3890+х=9007+1998, х=11005-3890=7115
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