дописать справа к числу 523...три цифры так,чтобы полученное шестизначное число делилось на 7,8 и 9

Математика
дописать справа к числу 523...три цифры так,чтобы полученное шестизначное число делилось на 7,8 и 9
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Ответ: 523152 или 523656
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