В двух корзинах 98 яблок. В первой корзкоине в 6 раз меньше чем во второй. Сколько яблок в каждой корзине.

Математика

В двух корзинах 98 яблок. В первой корзкоине в 6 раз меньше чем во второй. Сколько яблок в каждой корзине.

Автор: Гость