В двух корзинах 98 яблок. В первой корзкоине в 6 раз меньше чем во второй. Сколько яблок в каждой корзине.
Математика
В двух корзинах 98 яблок. В первой корзкоине в 6 раз меньше чем во второй. Сколько яблок в каждой корзине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-яблок в первой корзине,тогда во второй корзине 6х.Составляем уравнение: х+6х=98 7х=98 х=98/7 х=14 1.)14*6=84 Ответ:14;84.
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