В двух корзинах 98 яблок. В первой корзкоине в 6 раз меньше чем во второй. Сколько яблок в каждой корзине.

Математика
В двух корзинах 98 яблок. В первой корзкоине в 6 раз меньше чем во второй. Сколько яблок в каждой корзине.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-яблок в первой корзине,тогда во второй корзине 6х.Составляем уравнение: х+6х=98 7х=98 х=98/7 х=14 1.)14*6=84 Ответ:14;84.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
дописать справа к числу 523...три цифры так,чтобы полученное шестизначное число делилось на 7,8 и 9
Ответить
Алгебра
корень квадратный из 5х+1=1+х
Ответить
Математика
На одной платформе поместили контейнер с картофелем массой 3890 кг и контейнер со свеклой неизвестной массы, а на другой платформе-трактор массой 9...
Ответить
Математика
Из проволоки сделали каркас прямоугольного параллелепипеда.Сколько было израсходовано проволоки,если измерения параллелепипеда:15см,44см,10см.
Ответить
Математика
столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 1/2м.Найдите всю длину столба
Ответить