найти квадратный корень из числа 75 дробь 192
Алгебра
найти квадратный корень из числа 75 дробь 192
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квадратный корень из числа 75/192 = квадратный корень из числа 25/64 = 5/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух корзинах 98 яблок. В первой корзкоине в 6 раз меньше чем во второй. Сколько яблок в каждой корзине.
Математика
Математика
На одной платформе поместили контейнер с картофелем массой 3890 кг и контейнер со свеклой неизвестной массы, а на другой платформе-трактор массой 9...