найти квадратный корень из числа 75 дробь 192

Алгебра
найти квадратный корень из числа 75 дробь 192
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квадратный корень из числа 75/192 = квадратный корень из числа 25/64 = 5/8
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