80% от 80% числа b равны 12,8.Найдите число b.
Алгебра
80% от 80% числа b равны 12,8.Найдите число b.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80% числа b = b*80/100=0.8b . 80% от 80% числа b = 80% от 0.8b = 0.8b*80/100 = 0.8*0.8*b=0,64b , a 0.64b=12,8 , b=12.8/0.64 = 20
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