Найдите площадь прямоугольного треугольника катет,которого равен 40см,а его гипотенуза равна 41см.

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Есть формула : S=0.5*a*b , где a и b - длины катетов . Нам дан катет а=40 и гипотенуза равна 41 , чтоб найти катет b , мы должны воспользоваться теоремой Пифагора : b²=(41)² - (40)²=1681-1600=81, берем корень и получаем b=9 . Теперь исходя из формулы S=0.5*a*b , S=0.5*40*9=180