Найдите площадь прямоугольного треугольника катет,которого равен 40см,а его гипотенуза равна 41см.
Геометрия
Найдите площадь прямоугольного треугольника катет,которого равен 40см,а его гипотенуза равна 41см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формула : S=0.5*a*b , где a и b - длины катетов . Нам дан катет а=40 и гипотенуза равна 41 , чтоб найти катет b , мы должны воспользоваться теоремой Пифагора : b²=(41)² - (40)²=1681-1600=81, берем корень и получаем b=9 . Теперь исходя из формулы S=0.5*a*b , S=0.5*40*9=180
Гость:
площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов S=ab/2 Катет не дан,но его можно найти по теореме пифагора: обозначим а-первый катет, в-второй катет, с-гипотенуза, тогда 40в квадрате + b в квадрете=41 в квадрате 1600+bв квадрате=1681 bв квадрате=1681-1600 bв квадрате=81 b=9 см. площадь=9+40/2=24,5
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