ТРИ+ТРИ+ТРИ=ДЫРА какие цифры зашифрованы в этой записи,если одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры и если известно,что (Ы+Ы) :Ы=Ы
Математика
ТРИ+ТРИ+ТРИ=ДЫРА какие цифры зашифрованы в этой записи,если одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры и если известно,что (Ы+Ы) :Ы=Ы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у меня получилось так: 403+403+403=1209
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