ТРИ+ТРИ+ТРИ=ДЫРА какие цифры зашифрованы в этой записи,если одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры и если известно,что (Ы+Ы) :Ы=Ы

Математика

ТРИ+ТРИ+ТРИ=ДЫРА какие цифры зашифрованы в этой записи,если одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры и если известно,что (Ы+Ы) :Ы=Ы

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