Купили 6 одинаковых стульев за к рублей.Сколько стоит 4 кресла если каждо из них в три раза дороже стула?

Математика

Купили 6 одинаковых стульев за к рублей.Сколько стоит 4 кресла если каждо из них в три раза дороже стула?

Автор: Гость