Купили 6 одинаковых стульев за к рублей.Сколько стоит 4 кресла если каждо из них в три раза дороже стула?
Математика
Купили 6 одинаковых стульев за к рублей.Сколько стоит 4 кресла если каждо из них в три раза дороже стула?
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Гость:
3 * к * 4 = 12к
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