какую часа составляет: 45 сек, 51сек, 5000сек, 6600сек.

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В часу есть 60 минут , в 60 минут есть 3600 секунд . Чтоб найти какую часа составляет 45 сек - делим 45 на 3600 , то есть 45/3600 = 1/80 . Чтоб найти какую часа составляет 51 сек , делим 51/3600 = 17/1200 . Чтоб найти какую часа составляет 5000/3600 = 25/18= 1 целая и 7/18 . Чтоб найти какую часа составляет 6600 сек , делим 6600/3600=66/36=11/4 = 2 целые и 3/4