сколько метров и сантиметров в 211см?в1212см?

Математика
сколько метров и сантиметров в 211см?в1212см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
211 СМ = 2 МЕТРА 11 СМ 1212СМ = 12 МЕТРОВ 12 СМ
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