Джафару предложили купить 8 хороших кораблей по 23950 монет каждый.Он пожадничал и купил за эти деньги 10 плохих кораблей.Во сколько денег обошелся ему каждый годный корабль,если половина кораблей сразу утонула?

Математика
Джафару предложили купить 8 хороших кораблей по 23950 монет каждый.Он пожадничал и купил за эти деньги 10 плохих кораблей.Во сколько денег обошелся ему каждый годный корабль,если половина кораблей сразу утонула?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23950*8=191600 за эту сумму ему предложили 8 кораблей а он купил 10 и 5 из них утанули значит 5 осталось годных и за каждый он заплатил 191600:5=38320 монет
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