Рассчитайте, в каком из трех перечисленных ниже соединений кислорода, встречающихся в природе, его массовая доля самая большая: оксиде кремния (4), оксиде углерода (4) или оксиде алюминия.
Химия
Рассчитайте, в каком из трех перечисленных ниже соединений кислорода, встречающихся в природе, его массовая доля самая большая: оксиде кремния (4), оксиде углерода (4) или оксиде алюминия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовая доля обозначается w(омега) и находится по формуле: Ar(атомная масса элемента) * a(количество атомов)/Mr(молекулярная масса вещества), находим: массовая доля кислорода в оксиде кремния (4)=16*2/60=0,53 или 53 процента массовая доля в оксиде углерода(4)=16*2/44=0,72 или 72 процента массовая доля в оксиде алюминия=16*3/102=0,47 или 47 процентов соответственно самая большая масовая доля кислорода в оксиде углерода(4)=72 процента...)
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