0.1корень300

Алгебра
0.1корень300
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.1корень300 = 0.1корень100*3 = 0.1*10корень3 = корень3
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