задача 505 36 кг зерна курці вистачило на 12 місяців, а гусці на 9 місяців. На скільки місяців вистачить ім обом 42 кг зерна?
Математика
задача 505 36 кг зерна курці вистачило на 12 місяців, а гусці на 9 місяців. На скільки місяців вистачить ім обом 42 кг зерна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/12=3(кг)-курица за 1 месяц;36/9=4(кг)-гусь за 1 месяц;3+4=7(кг)-курица и гусь за 1 месяц;42/7=6(месяцев)
Гость:
36 / 12 = 3 36 / 9 = 4 42 / (4 + 3) = 7
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