задача 505 36 кг зерна курці вистачило на 12 місяців, а гусці на 9 місяців. На скільки місяців вистачить ім обом 42 кг зерна?

Математика

задача 505 36 кг зерна курці вистачило на 12 місяців, а гусці на 9 місяців. На скільки місяців вистачить ім обом 42 кг зерна?

Автор: Гость