Найти длину стоячей волны, если расстояние между первой и четвертой пучностями равно 15 см
Физика
Найти длину стоячей волны, если расстояние между первой и четвертой пучностями равно 15 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Длина стоячей волны лямбда ст., n1 n2 — порядковые номера пучностей. По условию n1 = 1 и n2 = 4, l = 15 cм тогда, получаем лямбда/2 = l/3, откуда Длина волны колебаний лямбда = 2l/3 = 10 см = 0,1 м.
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