Комбайнёр намолотил 76т зерна, превысив задание на 12т. На сколько процентов комбайнёр перевыполнил задание?
Математика
Комбайнёр намолотил 76т зерна, превысив задание на 12т. На сколько процентов комбайнёр перевыполнил задание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76-12=64т 64т - это 100% составляем пропорцию 64-100% 12-x% находим х=12*100/64=18,75%
Гость:
К. намалотил - 76т зерна Задание к. - ? на 12т меньше 76т найти: на сколько процентов комбайнер перевыполнил задание 1. 76-12=64(т)- задание комбайнера 2.64:100=0.64-1% задания комбайнера 3.12:0.64=18.75(%) Ответ комбайнер перевыполнил задание на 18.75%
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