Комбайнёр намолотил 76т зерна, превысив задание на 12т. На сколько процентов комбайнёр перевыполнил задание?

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К. намалотил - 76т зерна Задание к. - ? на 12т меньше 76т найти: на сколько процентов комбайнер перевыполнил задание 1. 76-12=64(т)- задание комбайнера 2.64:100=0.64-1% задания комбайнера 3.12:0.64=18.75(%) Ответ комбайнер перевыполнил задание на 18.75%