найти диагональ прямоугольного параллелепипеда с линейными размерами 1дм. 2дм. 3дм.
Геометрия
найти диагональ прямоугольного параллелепипеда с линейными размерами 1дм. 2дм. 3дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d^2 = a^2 + b^2 + c^2; d^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2; d^2 = 1 + 4 + 9 = 14; d = корень из 14
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